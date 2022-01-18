Российская биатлонистка Валерия Васнецова ответила на вопрос, выделяет ли старший тренер сборной Михаил Шашилов свою спортсменку Ирину Казакевич.

Слова Васнецовой приводит «Матч ТВ». Биатлонистка отметила, что выделение Казакевич лишь кажется со стороны.

«Все же знают, что она его спортсменка, он ее тренирует с малых лет, поэтому всем кажется, что ей уделяется больше внимания. На самом деле он ко всем относится одинаково», — сказала Васнецова, добавив, что если спортсменкам требуется какая-то помощь, то Шашилов никогда в ней не откажет.

Также биатлонистка отметила, что к тренеру можно прийти в любое время дня и ночи за советом.

Напомним, Валерия Васнецова вошла в состав олимпийской сборной России по биатлону на игры в Пекине.