Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская высказалась о составе сборной России в мужском одиночном катании на Олимпиаду в Пекине.

Слова Чайковской цитирует портал РИА Новости.

«Не стану комментировать высказывания некоторых «знатоков» о том, что Михаила Коляду не стоит включать в состав олимпийской команды. Глупости не комментирую», — отметила Чайковская.

Также специалист прокомментировала выбор в пользу Евгения Семененко, а не Андрея Мозалёва в состав на чемпионат Европы в Таллине.

«У мужчин Евгения Семененко предпочли Андрею Мозалёву, посчитав, что по ходу сезона он был стабильнее и надёжнее. В итоге оба выступили в Таллине», — сказала Чайковская.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что на тренерском совете проголосовали против Михаила Коляды в командном турнире, однако в ФФККР её опровергли.