Римский «Лацио» победил «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу сезона-2021/22. Игра состоялась на Олимпийском стадионе в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу римлян.

В основное время команды не смогли отметиться забитыми мячами, поэтому матч перешёл в дополнительное. Решающий мяч на 106-й минуте в этой встрече сумел забить нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

Отметим, судья матча Даниэле Минелли показал в этом матче 12 желтых карточек: по шесть футболистам каждой из команд.

Уже известен соперник «Лацио» по четвертьфиналу Кубка Италии. Этой командой стал «Милан», который в рамках 1/8 финала обыграл «Дженоа» со счетом 3:1. Игра также прошла с дополнительным временем, победный мяч на счету Рафаэла Леау.