Стал известен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. В каждом из видов в команду вошел один представитель (по одной квоте).

В мужском одиночном катании сборную Грузии будет представлять Морис Квителашвили. В женском одиночном катании страну будет представлять Анастасия Губанова, которая дебютировала за сборную Грузии на международных стартах только в сезоне-2021/22. Ранее эта фигуристка выступала за Россию и стала серебряным призером финала Гран-при среди юниоров.

В танцах на льду на Олимпиаду от Грузии поедут Мария Казакова и Георгий Ревия, а в парном катании — Карина Сафина и Лука Берулава.

Отметим, сборная Грузии также заявлена и в командный турнир Олимпийских игр, который пройдет с 4 по 6 февраля.