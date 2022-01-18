Главные новости из спортивного мира в традиционном дайджесте главных событий дня за 18 января от NVsport:

Россия планирует подать заявку на проведение Евро-2032 по футболу

Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года, утверждает «Спорт-Экспресс». Ближайший Евро пройдёт в 2024 году в Германии. На проведение чемпионата Европы-2028 претендуют Турция и совместная заявка Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.

Глава ОКР назвал медальный план России на Олимпиаду-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. По его словам, команда должна занять место в тройке лидеров медального зачёта.

Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пройти во второй круг Australian Open. 149-я ракетка мира, получивший место в основной сетке как «лаки-лузер», уступил словаку Алексу Молчану (74-й номер рейтинга ATP).

Олимпийская сборная России проведёт встречу с Путиным и молебен в онлайн-формате

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что олимпийская сборная страны проведёт встречу с президентом Владимиром Путиным и молебен. Оба мероприятия пройдут онлайн.

Касаткина, Самсонова и Павлюченкова прошли во второй круг Australian Open

Три российские теннисистки пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии. «Посеянная» под номером 23 Дарья Касаткина за 1 час 8 минут обыграла победительницу квалификации Штефани Фёгеле — 6:3, 6:1. Людмила Самсонова одолела американку Эмину Бектас, также прошедшую из квалификации, — 7:5, 6:4. Анастасия Павлюченкова (десятый номер «посева») потратила 1 час 5 минут на победу над Анной Бондарь из Венгрии — 6:2, 6:1.