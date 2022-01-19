Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог сократить отставание от Яромира Ягра в исторической снайперской гонке до девяти шайб. Форвард забросил очередной гол в ворота «Виннипег Джетс».

Встреча команд завершилась победой представителей столицы в овертайме со счетом 4:3.

Овечкин забил в концовке первого периода. На 17-й минуте ему ассистировал Гарнет Хэтэуэй. Для россиянина шайба стала 757-й за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и 27-й в текущем сезоне. По общему числу голов Овечкин идет на четвертом месте, почти догнав Яромира Ягра с 766 шайбами.

Впереди также располагаются лидер Уэйн Гретцки – 894 и Горди Хоу – 801.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Бостоном» в пятницу, 21 января.