«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер Семен Варламов помог команде в серии буллитов.

Игра завершилась в пользу коллектива из Нью-Йорка со счетом – 4:3.

В основное время в составе победителей голы забили Робин Сало, Джош Бейли и Кейси Сизикас. Варламов оформил 31 сэйв из 34 бросков, а в серии буллитов дважды отразил нападение соперников.

За «Флайерз» точные удары по воротам нанесли Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Конечны и Клод Жиру. Российский защитник Иван Проворов провел на льду 27 минут 33 секунды и отметился пятью бросками.

Обе команды находятся за пределами топ-10 в Восточной конференции.