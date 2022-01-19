Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 50-ю шайбу во встречах с «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ. Клуб из Атланты пропустил больше всего голов от рекордсмена.

Игра завершилась победой представителей столицы в овертайме с результатом – 4:3.

Овечкин отметился 757-й шайбой за карьеру. Среди них есть 50 штук, попавших в ворота «Виннипега» в разное время. Это максимальный показатель по пропускам одной из команд от российского форварда. Отмечается, что статистика ведется с истории «Атланты Трэшерз».

На втором месте по этому показателю расположилась «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 49 шайбами от Овечкина. На третьем месте находится «Каролина Харрикейнз» с 44 голами.

Напомним, Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до девяти шайб.