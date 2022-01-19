«Ювентус» обеспечил себе участие в 1/4 финала Кубка Италии после разгромной победы над «Сампдорией» в предыдущей стадии со счетом 4:1.

Счет был открыт на 25-й минуте полузащитником туринцев Хуаном Куадрадо. В начале второго тайма коллектив закрепил преимущество, благодаря голу защитника Даниэле Ругани. Третий мяч за «Ювентус» в ворота соперников отправил Пауло Дибала. Решающий удар с пенальти реализовал нападающий Альваро Мората.

Единственный гол «Сампдории» на 63-й минуте забил защитник Андреа Конти.

В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретится с победителем пары «Сассуоло» — «Кальяри». «Сампдория» завершила выступление в этом розыгрыше турнира. Для туринцев прошедший матч стал первым на этих соревнованиях.