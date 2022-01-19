Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль выиграл матч у немца Янника Ханфмана во втором круге на турнире «Большого шлема», а в следующем раунде может встретиться с россиянином Кареном Хачановым.

Прошедшая встреча завершилась со счетом — 6:2, 6:3, 6:4 в пользу испанца. Игроки провели на корте 2 часа и 43 минуты.

Надаль сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов.

В четвертом круге Надаль сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция). Соперник определится сегодня, 19 января. Предварительное время начала — 09:45 по московскому времени.

Напомним, накануне, 18 января, во второй круг соревнований пробились Даниил Медведев и Андрей Рублев.