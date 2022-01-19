Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал единоличным лидером в рейтинге снайперов и бомбардиров текущего розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после гола в ворота «Виннипег Джетс».

Победитель встречи определился в овертайме. Столичный коллектив выиграл со счетом 4:3.

В активе россиянина – 27 шайб, он обогнал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (26). В тройку также входит Остон Мэттьюз из «Торонто Мэйпл Лифс» с 25 голами.

Среди бомбардиров тоже занял позицию лидера Овечкин. В этом сезоне он набрал 55 очков (27+28), снова оставив позади Драйзайтля (26+28). В топ-3 попал Коннор Макдэвид с 53 баллами.

Напомним, Овечкин приблизился к Яромиру Ягру в списке лучших снайперов НХЛ. Также его гол стал 50-м в ворота «Виннипег Джетс» за все время.