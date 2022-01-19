Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

Никита Кучеров в матче с "Флоридой". Фото: НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заработал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз». Его команда возглавила таблицу Восточной конференции после победы.

Встреча на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершилась со счетом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) в пользу гостей.

Кучеров забил гол в большинстве с ассиста Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса. Также он сам помог забросить шайбу в третьем периоде.

В составе победителей еще отметились Пьер-Эдуар Белльмар и Мэтью Жозеф. Автор передач Виктор Хедман остался с дублем по итогу игры, а Стивен Стэмкос поразил ворота один раз.

Среди хоккеистов «Кингз» шайбы забросили Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.