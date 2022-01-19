Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала список участников предстоящего чемпионата Европы. Соревнования стартуют 26 января в немецком Арбере.
В программу турнира включены индивидуальные гонки, спринты, пасьюты, смешанная эстафета и сингл-микст.
В сборную попали спортсмены, не попавшие в основу команды на Олимпийские Игры-2022 в Пекине. Среди них участники Кубка мира, Кубка IBU и всероссийских стартов нынешнего сезона.
Мужскую сборную представят Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко и Михаил Первушин.
В женский коллектив попали Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова.
Соревновательная программа завершится 30 января. Напомним, ранее был озвучен состав олимпийской команды.
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