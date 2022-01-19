Чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк поделился новым снимком с прошедших соревнований в социальной сети. На фото появилась медалистка женского турнира Александра Трусова.

Спортсмен выиграл золото на своих дебютном континентальном турнире.

Новая публикация у Кондратюка появилась на странице в Instagram. Кроме Трусовой на снимках была и победительница Камила Валиева, а также тренер фигуриста Светлана Соколовская.

«Счастливые моменты с моего первого чемпионата Европы», — подписал спортсмен фотографии.

Далее фигуристы примут участие в предолимпийском сборе в Красноярске. После чего основной состав вылетит на Игры-2022 в Пекин. Все участники команды будут известны в конце января.