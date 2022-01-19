Российский теннисист Аслан Карацев начал сотрудничать с испанским специалистом Габриэлем Трухильо. Спортсмен прибыл с новым наставником на турнир «Большого шлема» в Мельбурне.

Об изменениях в тандеме сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что именно под его руководством россиянин поборется за титул на Australian Open.

В профессиональной карьере Трухильо поднимался на 209-е место в рейтинге ATP в июле 2007 года.

Ранее Карацева тренировал белорусский специалист Егор Яцык. Они прекратили рабочие отношения в октябре 2021 года после двух лет сотрудничества.

Напомним, на старте Australian Open Карацев победил испанца Хауме Мунару за 4 часа и 55 минут. Сегодня, 19 января, россиянин выйдет на корт с американцем Маккензи Макдональдом.