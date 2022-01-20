Баскетбольный клуб «Зенит» примет «Монако» в 22-м туре Евролиги. Встреча состоится сегодня, 20 января, на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Игра станет второй для сине-бело-голубых с момента возвращения на паркет после карантина. В предыдущем матче команда обыграла московский ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Последняя встреча «Зенита» в европейском чемпионате состоялась еще в прошлом году. Тогда коллектив одержал победу над «Црвеной Звездой» в овертайме.

«Монако» провел всего четыре игры за прошедшую часть месяца. В 3 из 4 матчах они обыгрывали соперников. С «Зенитом» команда уже встречалась в середине декабре и потерпела поражение со счетом 74:85.