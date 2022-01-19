Участник сборной России по лыжным гонкам Александр Бессмертных прокомментировал возможное завершение карьеры. 35-летний спортсмен заявил, что пока продолжит выступления.

Бессмертных не вошел в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Говорить можно о чём угодно. Но просто так уйти из сборной России по ходу сезона нельзя, у нас подписаны контракты. Пока рано делать какие-то громкие заявления», – приводит слова лыжника в группе проекта «На лыжи!» «ВКонтакте».

Он отметил, что продолжит сезон, но не знает, появится ли еще на этапах Кубка мира. Бессмертных допускают, что старты ограничатся пределами страны.

Спортсмен является серебряным призером Игр-2014 в Сочи, а также трехкратным медалистом чемпионатов мира.