Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об опубликованном составе биатлонной команды на чемпионат Европы. Он отметил, что федерация оперативно не смогла решить вопрос с документами у Михаила Бурундукова.

Спортсмен должен был попасть на Кубок IBU в этом году после удачного выступления на «Ижевской винтовке». Однако у него отсутствовал загранпаспорт, а вместе с ним и виза.

«Я/мы Бурундуков! Молодцы, СБР! Сначала документы парню не оформили, который на IBU отобрался, а теперь его в заявке на Европу нет из-за отсутствия соревновательной практики!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее представитель СБР заявил, что перспективный атлет пропустит чемпионат Европы в Германии и выступит на соревнованиях только в начале марта.