Российский теннисист Аслан Карацев победил американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open и вслед за Кареном Хачановым пробился в следующий раунд.

Встреча продолжалась 2 часа и 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3 после четырех сетов.

Карацев сделал шесть эйсов и допустил три двойные ошибки. У его соперника по этому матчу получились такие же показатели. Также победитель реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов.

В третьем круге россиянин проведет встречу с французом Адрианом Маннарино. Хачанов сразится с экс-первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

Напомним, в первом матче на турнире Карацев провел на корте 4 часа и 55 минут. В Мельбурне он выступает под руководством нового тренера.