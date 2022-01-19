Российские судьи не смогут представит страну на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такой исход получился по итогам жеребьевки.

Отечественные арбитры поработают в личных видах на соревнованиях женщин, пар и в танцах на льду. О результатах жеребьевки сообщает Sports.ru со ссылкой на официальный сайте ISU.

Фигуристов, выступающих в командном турнире, будут судить представители США, Канады, Японии, Китая, Италии и Франции.

Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Предстартовый сбор фигуристов состоится в Красноярске, именно после него будет объявлен окончательный состав на старт.

Ранее представители России выиграли золотые медали чемпионата Европы во всех дисциплинах.