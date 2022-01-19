Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками своей тренировкой в зале. Спортсменка опубликовала видео с занятия в социальной сети.

Фигуристка выполняла упражнения, тренировала прыжки и улыбалась болельщикам.

«Когда только начала, а уже устала», — подписала Туктамышева публикацию на своей странице в Instagram.

В прошлом сезоне спортсменка заняла второе место на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Однако на предолимпийском всероссийском старте она была только седьмой. Туктамышева входит в сборную команду в качестве запасного участника. Накануне, 18 января, она получила официальную экипировку команды на Олимпийские Игры-2022 в Пекин.