В Словакии и Венгрии продолжается чемпионат Европы по гандболу. Сегодня, 20 января, сборная России встретится с шведами в первом матче основного раунда соревнований.

Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

В предварительном раунде россияне одержали три победы из трех возможных. Отечественный коллектив обыграл представителей Литвы, Норвегии и Словакии. Теперь команда попала в группу с Испанией, Германией, Норвегией, Швецией и Польшей. В эту стадию прошли 12 из 24 сборных.

Шведы не так удачно прошли начало соревнований. В их активе – победа, ничья и поражение.

В последний раз в официальном матче команды России и Швеции встречались в 2017 году на том же европейском турнире. Тогда представители Скандинавии выиграли со счетом 25:21.