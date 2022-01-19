Заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что пенсионеры получат пенсионные выплаты с учётом доиндексации уже по итогам января. Пенсии были повышена на 5,9%, в феврале произойдёт выплата пенсий, проиндексированных на 8,6%.

«Я полагаю, что до конца января это решение будет принято, — приводит ТАСС слова Бибиковой. — Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6 процента, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9 процента пенсия повышена.

Правительство РФ внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малых народов Севера. Провести такую индексацию ранее поручил правительству президент России Владимир Путин.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля. 20 января Госдума рассмотрит поправки во втором и, возможно, третьем чтении.