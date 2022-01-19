Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн покинул карантин и приступил к официальным тренировкам раньше Эдуарда Латыпова. При этом иностранный атлет позже сдал положительный тест на коронавирус.

Известно, что представитель Германии уже находится в итальянском Антхольце на стадионе. Соревнования там стартуют завтра, 20 января. Этап начинается мужской индивидуальной гонкой на 20 километров.

Кюн сдал получил результат теста 11 января перед этапом в Рупольдинге. О заболевании Латыпова сообщалось еще 6 января, до турнира в Оберхофе, и его карантин должен был продлиться до 20 января.

Немец успел поучаствовать в первом немецком этапе. В спринте он занял четвертое место, а в гонке преследования стал 22-м.