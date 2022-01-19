Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал резкое заявление по поводу подопечных в социальной сети. Он отметил, что болельщики не правильно поняли его предыдущие комментарии.

До этого специалист опубликовал несколько провокационных постов в Instagram. В первых он поддержал Анну Щербакову и других фигуристок коллектива, далее стал возмущаться цитированием своего блога на Sports.ru.

«Вы обливали грязью девочек ТШТ, сам тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас, видите ли, обидели, какие вы сразу стали нежные и правильные. Эти слова вы заслужили, а правда — она всегда горькая», – обратился Железняков к фанатам.

Он отметил, что его ранние высказывания не касались адекватных болельщиков, конкурирующих штабов и соперниц. Так хореограф снова намекнул на критику со стороны спортивного СМИ.

Ранее Железняков прокомментировал свое отношение к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.