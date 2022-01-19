Двукратный призёр Олимпийских игр, бывший капитан «Оттавы» и «Айлендерс» Алексей Яшин оценил игру Александра Овечкина в этом сезоне. 36-летний форвард «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой в игре с «Виннипегом» (4:3 ОТ) и вышел в лидеры гонки бомбардиров и снайперов в нынешнем сезоне.

«Молодец Саша! Секрет его долголетия? Если честно, я пристально не слежу, мне сложно сказать, — отметил Яшин. — А так он молодец, будем болеть за него, пускай продолжает. Что касается рекорда Гретцки, я думаю, как будет, так и будет. Хочу пожелать ему успехов. Главное, чтоб без травм было».

Отвечая на вопрос, сможет ли Овечкин попасть в сборную на Олимпиаду-2026, Яшин выразил мнение:

«Наверное, сможет. Это уже от него зависит. Как будет, так будет. Надеюсь, что так и получится».

На счету Овечкина 55 (27+28) очков в 40 матчах, у ближайшего преследователя Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — 54 (26+28).

Яшин и Овечкин входят в число россиян, которые получали капитанские нашивки в клубах НХЛ. Также ими были Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Жамнов и Илья Ковальчук.

Напомним, что НХЛ отказалась делать паузу в сезоне на Олимпиаду-2022 в связи с переносом большого числа матчей из-за заражений коронавирусом. Таким образом, Овечкин и остальне хоккеисты НХЛ не поедут на Игры в Пекин.