Историк футбола, журналист Юрий Лукосяк высказался по поводу реализации поддержки дворового спорта в Санкт-Петербурге. В Северной столице 2022 год был объявлен годом дворового спорта.

По словам историка, в дворовом спорте при СССР была выстроена система поощрений.

«В радиополитехникуме, где я учился, был спортклуб. И в соответствии с единой классификацией спортивных результатов, принятой в 1958 году, я точно знал: если пробегу 10 километров на лыжах за 42.30, то получу второй взрослый разряд, – приводит «Петербургский дневник» слова Лукосяка. – Кроме того, у меня был второй разряд по баскетболу и по лыжам».

Также историк вспомнил, как в 17 лет принял участие в состязаниях по велоспорту наравне со взрослыми и, несмотря на 49-е место, остался доволен, поскольку выполнил первый юношеский разряд. По его мнению, такая система поощрения стимулирует интерес к спорту лучше материального вознаграждения.

Также Юрий Лукосяк вспомнил о всесоюзном турнире по детскому футболу «Кожаный мяч». По его словам, в Ленинграде была грамотно реализована идея массовости спорта. Кроме того, он положительно оценил реализацию федерального проекта «Подари детям стадион», по которому в городе было открыто большое число детских спортивныъ площадок.