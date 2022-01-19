Сегодня, 20 января, пройдут очередные матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису. Свои матчи второго круга проведут лидеры сборной России.

В 3 часа ночи по московскому времени стартует первая сессия, в которой сыграет в том числе россиянин Андрей Рублёв. Соперником пятого номера «посева» станет литовец Ричардас Беранкис, занимающий 93-е место в рейтинге ATP. Рублёв в первом круге в трёх сетах победил итальянца Джанлуку Магера — 6:3, 6:2, 6:2.

Ориентировочно в 11:00 должен начаться матч второй ракетки мира и главного фаворита турнира Даниила Медведева. Лучший теннисист России встретится с представителем Австралии Ником Кирьосом (115-й номер рейтинга). В первом круге Медведев также в трёх сетах победил Хенри Лааксонена из Швейцарии — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

В женской сетке в 3:00 стартует сессия, где Людмила Самсонова (37-й номер рейтинга WTA) сыграет с Маркетой Вондрусовой из Чехии (номер 41). В первом круге Самсонова обыграла Эмину Бектас из США — 7:5, 6:4.

В 5:00 начнётся серия матчей, два из которых пройдут при участии россиянок. Дарья Касаткина (номер 23) встретится с Магдой Линетт из Польши (номер 53), а Анастасия Павлюченкова (номер 11) — с обладательницей wild card Самантой Стосур (номер 487).

Касаткина в первом круге победила швейцарку Штефани Фёгеле — 6:3, 6:1, а Павлюченкова — венгерку Анну Бондарь — 6:2, 6:1.