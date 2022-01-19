Петербургский «Зенит» начал контрольную встречу с клубом «Эмирейтс» в рамках тренировочных сборов в Объединённых Арабских Эмиратах (Дубаи). Этот матч станет для команды первым в 2022 году.

Стартовый состав петербургской команды можно увидеть здесь. Текстовая трансляция встречи будет доступна в официальном «Твиттере» петербуржцев.

Отметим, в стартовый состав попал нападающий Артем Дзюба, на скамейке оказались Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Далер Кузяев.

Клуб «Эмирейтс» играет в чемпионате ОАЭ, на старте турнира в сезоне-2021/22 команда потерпела 9 поражений подряд, после 13 туров (1 победа) считается одним из главных аутсайдеров сезона. Также клуб очень мало забивает: 14 голов в 13 матчах чемпионата страны.