Бывший российский фигурист, ныне представляющий Азербайджан Владимир Литвинцев выбран знаменосцем сборной Азербайджана для церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Информация об этом появилась на официальном сайте Олимпийского комитета Азербайджана.

На Олимпиаде Азербайджан в фигурном катании представят всего двое спортсменов. В женском одиночном катании выступит Екатерина Рябова, в мужском одиночном — Владимир Литвинцев.

Отметим, за Азербайджан на международной арене Литвинцев дебютировал в 2018 году, ранее он катался за Россию, но не представлял страну на международном уровне. В 2022 году Литвинцев занял 8-е место на чемпионате Европы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля: в этот день состоится церемония открытия.