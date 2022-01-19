Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что петербуржцы заинтересовались форвардом менхенгладбахской «Боруссии» Алассаном Плеа.

Слова Медведева цитирует издание «РБ Спорт».

«Зенит» не заинтересован в покупке нападающего «Боруссии» Алассана Плеа», — заявил Медведев.

Напомним, ранее информацию об интересе «Зенита» к Плеа сообщал итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По данным Романо, «Зенит» вступил в переговоры с «Боруссией» по Плеа. Также в покупке игрока заинтересован «Ньюкасл».

Напомним, Алассан Плеа выступает за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2018 года, в этот клуб он пришел за 23 миллиона евро из французской «Ниццы». В текущем сезоне за 20 матчей он сумел забить три мяча.