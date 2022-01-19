Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова высказала мнение о том, необходимы ли ультра-си в женском одиночном катании для борьбы за медали турниров.

Слова Рябовой цитирует портал «Sport24».

По мнению спортсменки, сложные прыжки ультра-си — это обязательная вещь, если фигуристы хотят бороться за медали.

«Я понимаю, что уже не смогу ничего выучить из элементов ультра-си. Но я могу кататься чисто и получать от этого удовольствие, что и стараюсь делать», — отметила фигуристка.

На данный момент Рябова не знает, сможет ли она остаться на еще один олимпийский цикл: решение спортсменка будет принимать исходя из состояния здоровья в конце сезона. «С этим ковидом все очень непросто. Постоянные тесты на соревнованиях, и ты больше волнуешься не за выступление, а за результат анализа в конкретный день», — подчеркнула спортсменка.

На чемпионате Европы в Таллине Рябова заняла 5-е место.