Российские фигуристы, члены олимпийской сборной России забрали экипировку для Зимних Олимпийских игр в Пекине.

В экипировочном центре ZASPORT сегодня, 19 января, как сообщает «Матч ТВ», побывали танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов с тренерами, одиночники Марк Кондратюк и Андрей Мозалев, спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Степанова/Букин, Синицина/Кацалапов и Кондратюк входят в основу сборной России, Павлюченко/Ходыкин и Мозалев после чемпионата России были включены в состав первыми запасными. По третьей путёвке в мужском одиночном катании ещё не принято окончательное решение: все станет известно на предолимпийских сборах в Красноярске, откуда сборная напрямик отправится в Пекин.