Петербургский «Зенит» почти завершил переговоры по переходу бразильского нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на два источника, близких к ситуации.

«Стороны максимально близки к полной договорённости. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», — цитирует портал слова одного из источников.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» искал замену иранскому нападающему Сердару Азмуну, который в ближайшее время может покинуть клуб, и Алберто был одной из кандидатур. Также к игроку проявляли интерес лондонский «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

Сейчас игроку 20 лет, за «Интернасьонал» он играет с 2020 года, ранее выступал за «Сантос».