Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался о противостоянии своих подопечных и сборной России, а также о своих опасениях перед стартом Олимпиады.

Слова Мазе цитирует портал «Матч ТВ». Тренер подчеркнул, что сейчас волнуется из-за того, что кто-то из его биатлонистов сдаст положительный тест и не сможет выступать.

«Мне приятно видеть, что Россия вернулась. Вы ранее задали вопрос про ковид. Латыпов был очень хорош, но из-за коронавируса пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге», — отметил Мазе, добавив, что рад будет видеть Латыпова на Олимпиаде, однако он сейчас не в оптимальном состоянии и подобная история может случиться в любой команде, в том числе, в норвежской.

«Мне жаль, что такое произошло с Эди и он пропустил два этапа. Надеюсь, что он выступит здесь, в Антхольце», — заключил Мазе.