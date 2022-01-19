Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Инфографика NVsport.ru

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Инфографика NVsport.ru

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 20 по 23 января в итальянском Антхольце.

Первая гонка запланирована на четверг, 20 января. В 16:15 по московскому времени на старт индивидуальной гонки выйдут мужчины. Они пробегут 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.

В пятницу, 21 января, в этой дисциплине примут участие женщины. Их старт начинается также, в 16:15 по мск, но гонка займет 15 километров.

22 января в 14:50 по мск состоится мужской масс-старт. В 17:00 будет дан старт классической эстафеты 4 по 6 километров у женщин.

23 января, в 14:15 начнется мужская эстафетная гонка 4 по 7,5 километров. В 17:15 на масс-старт выйдут женщины.

В составе мужской сборной России выступят Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Антон Бабиков. Эдуард Латыпов не сможет приехать в Италию из-за продления карантина.

В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова и Анастасия Шевченко.