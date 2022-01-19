Российская биатлонистка Кристина Резцова объяснила, почему не будет стартовать в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Слова Резцовой цитирует портал «Матч ТВ».

По словам спортсменки, она и раньше планировала не бежать индивидуальную гонку, причём дело не в трёх стартах за три дня.

«Во-первых, здесь высота. Во-вторых, нам дальше переезжать на высоту. Это в принципе очень тяжело. «Пятнашка» — это не та гонка, на которой можно хоть где-то отдохнуть», — сказала Резцова, подчеркнув, что её снятие было логичным.

Напомним, этап Кубка мира в Антхольце стартует завтра, 20 января. На 16:15 по московскому времени назначен старт мужской индивидуальной гонки на 20 км.