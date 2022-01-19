Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах иранского форварда Сердара Азмуна об уходе из клуба.

Об этом тренер рассказал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ».

«Сердар хочет доиграть сезон в «Зените», а потом летом в качестве свободного агента перейти в другой клуб», – сказал Семак.

Напомним, контракт Сердара Азмуна с «Зенитом» завершается летом 2022 года, начиная с зимы он может вести переговоры с другими клубами. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в приобретении Азмуна зимой заинтересован французский «Лион».

Сердар Азмун перешел в петербургский «Зенит» зимой 2019 года и в составе этого клуба уже успел стать трехкратным чемпионом России по футболу, обладателем Кубка и Суперкубка России. Сейчас игроку 27 лет, ранее он играл в РПЛ за «Ростов» и «Рубин».