Российские биатлонисты узнали стартовые номера на индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами состоится завтра, 20 января, начало назначено на 16:15 по московскому времени.

В ранние стартовые группы попали трое российских спортсменов. Под 18-м номером в гонку убежит Карим Халили, 26-й стартовый номер достался Александру Логинову. Под 30-м номером будет стартовать Антон Бабиков.

Александр Поварницын получил 53-й стартовый номер, Даниил Серохвостов — 78-й, Максим Цветков — 99-й.

За каждый промах в индивидуальной гонке к результату спортсменов добавляется одна минута.