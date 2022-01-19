Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о причинах снятия своего ученика Глеба Лутфуллина с Первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.

Турнир стартует завтра, 20 января, на «Саранск-Арене».

«Глеб лежит с температурой, к сожалению. У него примерно 38,5, так что выступать он не может. Сейчас ждем результатов теста (на COVID-19)«, — сообщил Мишин в разговоре с «Матч ТВ».

Тренер отметил, что ему очень жаль, что так получилось, поскольку Лутфуллин отобрался на юниорский финал Гран-при и был первым номером юниорской сборной по результатам.

Напомним, ранее Глеб Лутфуллин принял участие и во взрослом чемпионате России по фигурному катанию, заняв там 8-е место. Турнир прошел в Петербурге в декабре.