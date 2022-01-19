Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о своих отношениях с Артемом Дзюбой и его недовольстве своим игровым временем в клубе.

Слова Семака цитирует портал «Чемпионат«.

По словам Семака, он беседовал с игроком насчет его игрового времени и все можно понять.

«Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально», — сказал Семак, добавив, что Дзюба в том числе и очень эмоциональный человек.

«И знаете, когда Дзюба заведён – это хорошо для нас. Он приносит команде пользу», — сказал тренер, добавив, что его задача — это объяснение своей позиции игрокам, и пока это делать получается, причем не только с Дзюбой, но и с другими игроками, которые редко выходят на поле.