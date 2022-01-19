В Саранске завтра, 20 января, стартуют соревнования в рамках Первенства России по фигурному катанию среди юниоров 2022 года. Турнир будет проходить на «Саранск-Арене».

В первый день соревнований, 20 января, с короткими программами на лед выйдут юноши и девушки, а также танцевальные пары покажут ритм-танцы.

На второй день соревнований, 21 января, будут разыграны медали в мужском одиночном и женском одиночном катании, а короткие программы покажут спортивные пары.

В третий день соревнований, 22 января, фигуристы разыграют медали в парном катании и в танцах на льду.

Незадолго до старта ПР-2022 стало известно, что с турнира снялся ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. П словам тренера, это произошло из-за высокой температуры у фигуриста, сейчас он ожидает результатов теста на коронавирус.