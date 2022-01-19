Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном продлении контракта с клубом по окончании этого сезона.

Слова Семака цитирует портал «Чемпионат».

«Обсуждали ли с клубом мой контракт? Не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю, а дальше – посмотрим», — сказал Семак.

Напомним, Сергей Семак возглавил «»Зенит» летом 2018 года после того, как клуб покинул итальянский специалист Роберто Манчини. Под руководством Семака «Зенит» трижды подряд стал чемпионом России, а также брал Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2021/22 «Зениту» удалось квалифицироваться из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы, где подрпечные Семака выступят против испанского «Бетиса» в 1/16 финала.