На Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 19 января, состоялась жеребьёвка короткой программы девушек.

Как сообщает корреспондент «Матч ТВ» Влад Жуков в своём телеграм-канале, разминки на короткой программе девушек распределились следующим образом.

Соревнования будет открывать Софья Титова, также в первую разминку попали Наталья Лагутова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Ульяна Ширяева и Софья Самоделкина.

Во вторую разминку попали Инга Гургенидзе, Елизавета Куликова, Надежда Пантелеенко, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева и Алина Горбачева.

В третьей разминке оказались Любовь Рубцова, София Захарова, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Виктория Морозова и Софья Акатьева, которая будет закрывать соревнования.