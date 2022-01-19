Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева получили комплекты олимпийской экипировки в специальном центре ZASPORT в Москве.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Спортсменки лично побывали в московском центре компании и получили комплекты формы сборной России на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Анны Щербаковой, ещё одной ученицы группы Этери Тутберидзе, вместе с Трусовой и Валиевой не было.

Отметим, на этой Олимпиаде сборная России вновь будет выступать без флага и гимна, под именем «команда Олимпийского комитета России».

Ранее экипировку получили фигуристы группы Мишина — Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, пары Тамары Москвиной Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также другие члены сборной.