Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, можно ли было клубу рассчитывать на выход из группы в Лиге чемпионов.

Слова Семака цитирует «Чемпионат». По словам Семака, «Зенит» мог максимум рассчитывать еще на 2-3 очка при определенных обстоятельствах — победить «Челси» дома, а в Лондоне свести игру к ничейному результату или зацепиться за ничью с «Ювентусом» в Петербурге.

«Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы, скорее, стечение обстоятельств, нежели заслуга команды», — сказал Семак, подчеркнув, что конкурировать в Лиге чемпионов сложно, и прежде чем ставить задачи, нужно осознавать их реальность.

По мнению Семака, в чемпионате России у «Зенита» бюджет, который позволяет бороться за чемпионство.

«Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16», — отметил Семак.