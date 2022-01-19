Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о своем отношении к критике и призвал поддерживать российских спортсменок, как это происходит с зарубежными биатлонистками.

Слова Шашилова цитирует «Матч ТВ».

Тренер отметил, что к критике нельзя привыкнуть, это просто надо прожить и забыть, поскольку это никогда не поменяется, если люди сами это не изменят.

«Для результата высокого класса нужна всесторонняя поддержка. А нет так, что один чудак стал героем, а другой — антигерой», — подчеркнул Шашилов, добавив, что за первые этапы Кубка мира по биатлону команда сильно нигде не ошибалась, однако нужно прибавить в стабильности.

«Кто Экхофф материт? Лидер Кубка мира прошлого года сейчас блудит, но работает. Никто не критикует. Ну не приехала туда, не приехала сюда, но человек готовится», — сказал Шашилов, добавив, что не удивится медали Экхофф на Олимпиаде, поскольку ее все поддерживают.

«Так что поддерживаете! Тогда все будет хорошо и у нас, и у вас», — заключил тренер.