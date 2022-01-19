Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался об отмене этапов Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22. Ранее были отменены гонки во Франции и Словении.

Слова Каминского цитирует портал РИА Новости.

По мнению тренера, отмены этапов Кубка мира по лыжам – это нонсенс.

«Я не понимаю, зачем тогда давать той же Словении этап, если они не могут ничего организовать. Здесь же гораздо лучше изоляция на этапах Кубка мира, чем в той же России», — отметил Каминский, добавив, что у Международного союза биатлонистов все проходит без вопросов, и только лыжные гонки отменяют.

«Демонстрирует отношение FIS к лыжным гонкам. Им давно пора отсоединяться от FIS. Раньше надо было, а сейчас уже опоздали», — сказал Каминский, добавив, что сейчас гонщики второго плана ушли в марафоны, поскольку те — престижнее.