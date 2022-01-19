Российская биатлонистка, призер и победитель этапов Кубка мира Кристина Резцова высказалась о своей реакции на объявление состава сборной России на Олимпиаду в Пекине 2022.

Слова Резцовой цитирует портал РИА Новости.

«Я не парилась по поводу состава на Олимпиаду. Наверное, было очевидно, что я попаду в Пекин», – сказала Резцова.

Напомним, помимо Резцовой в состав вошли Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

В этом сезоне Кристина Резцова впервые завоевала бронзу в личной гонке на Кубке мира, также она имеет три командных награды — серебро и бронзу в женской эстафете, а также золото в одиночной смешанной эстафете, которую она выиграла в паре с Антоном Бабиковым.