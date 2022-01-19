Российский фигурист, призер этапа Гран-при и чемпионата России Макар Игнатов поделился новым видео с тренировок. Спортсмен вернулся к занятиям на льду после перенесенного коронавируса.

В «Инстаграме» Игнатова появилось видео, на котором он исполняет четверной тулуп. «Возвращаемся к работе», — написал он под видео, прикрепив хэштеги сборной России, команды Евгения Рукавицына, а также подпись #ковиддавайдосвидания.

Напомним, в декабре Макар Игнатов принял участие в чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После короткой программы он шёл на третьем месте за Евгением Семененко и Марком Кондратюком, но затем опустился на итоговое 10-е место из-за ошибок в произвольной программе.